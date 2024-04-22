Петухова (Фефилова) Феодора Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1876
Бракосочетание
22.01.1896
Рождение ребёнка
13.01.1897
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
27.12.1897
Сын: Петухов Стефан Игнатьевич
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
10.11.1898
Дочь: Туголукова Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
24.04.1904
Дочь: Петухова Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
25.09.1906
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Восприемники Петухов Василий Петрович и родная дочь Екатерина
Рождение ребёнка
18.08.1908
Сын: Петухов Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
28.06.1909
Дочь: Петухова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
31.01.1911
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
09.12.1912
Сын: Петухов Ермоген Игнатьевич
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Восприемник Дмитрий Филиппович брат Петухов
Рождение ребёнка
09.12.1912
Сын: Петухов Евграф Игнатьевич
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Восприемник сын Сергей дочь Екатерина
Рождение ребёнка
10.07.1914
Сын: Петухов Феодор Игнатьевич
Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович
Восприемники сын Сергей дочь Екатерина
Смерть
Неизвестно