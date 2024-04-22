Петухова (Фефилова) Феодора Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Фефилова) Феодора Ермолаевна

Место рождения

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1876

Отец: Фефилов Ермолай Спиридонов

Мать: Фефилова Марфа Яковлевна

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
22.01.1896

Муж: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.1897

Сын: Петухов Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.12.1897

Сын: Петухов Стефан Игнатьевич

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1898

Дочь: Туголукова Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.04.1904

Дочь: Петухова Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.1906

Сын: Петухов Иоанн Игнатьевич

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Восприемники Петухов Василий Петрович и родная дочь Екатерина
Рождение ребёнка
18.08.1908

Сын: Петухов Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1909

Дочь: Петухова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1911

Сын: Петухов Иоанн Игнатьевич

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.12.1912

Сын: Петухов Ермоген Игнатьевич

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Восприемник Дмитрий Филиппович брат Петухов
Рождение ребёнка
09.12.1912

Сын: Петухов Евграф Игнатьевич

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Восприемник сын Сергей дочь Екатерина
Рождение ребёнка
10.07.1914

Сын: Петухов Феодор Игнатьевич

Отец ребёнка: Петухов Игнатий Филиппович

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Восприемники сын Сергей дочь Екатерина
Смерть
Неизвестно
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