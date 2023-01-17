Игонин Роман Алексеев
Место рождения
Дата рождения19.07.1844
Дата смерти10.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
19.07.1844
Отец: Игонин Алексей Игнатьев
Мать: Игонина Домна Алексеева
ЦГА РМ Ф. 57 оп.1. Д.161 МК Саранского уезда 1844
Бракосочетание
26.10.1864
ЦГА РМ Ф.57 оп.1 д. 222 МК Смольково, Блохино, Михайловка, Евлашево 1864
Рождение ребёнка
18.01.1866
Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
10.03.1868
Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 7 МК Смольково 1865-1869
Рождение ребёнка
16.06.1870
Дочь: Агриппина Романова
Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
24.06.1874
Дочь: Марфа Романова
Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
26.08.1877
Дочь: Наталья Романовна
Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
25.02.1880
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
25.02.1881
Дочь: Пелагея Романова
Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
09.03.1883
Дочь: Евфимья Романова
Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова
Смерть
10.11.1901
ЦГА РМ Ф. 57 оп.4 Д.51 МК села старая Михайловка и Смольково 1901