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Игонин Роман Алексеев

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Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

19.07.1844

Дата смерти

10.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1844

Отец: Игонин Алексей Игнатьев

Мать: Игонина Домна Алексеева

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.1. Д.161 МК Саранского уезда 1844
Бракосочетание
26.10.1864

Жена: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф.57 оп.1 д. 222 МК Смольково, Блохино, Михайловка, Евлашево 1864
Рождение ребёнка
18.01.1866

Сын: Игонин Иван Романович

Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.03.1868

Сын: Игонин Кирилл Романов

Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 7 МК Смольково 1865-1869
Рождение ребёнка
16.06.1870

Дочь: Агриппина Романова

Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
24.06.1874

Дочь: Марфа Романова

Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
26.08.1877

Дочь: Наталья Романовна

Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.02.1880

Дочь: Евдокия Романова

Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 15 МК Смольково 1870-1882
Рождение ребёнка
25.02.1881

Дочь: Пелагея Романова

Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.03.1883

Дочь: Евфимья Романова

Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Игонина Анастасия Федорова

Смерть
10.11.1901
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.4 Д.51 МК села старая Михайловка и Смольково 1901
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