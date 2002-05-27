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Костромин Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1972

Отец: Костромин Николай Григорьевич

Мать: Костромина Любовь Филипповна

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