Клементьева Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1921
Дочь: Суворова - Клементьева Александра Демьяновна
Отец ребёнка: Клементьев - Клементь Демьян Васильевич
Старое Муллино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)