Клементьева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлементьева Елизавета Ивановна

Клементьева Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1921

Дочь: Суворова - Клементьева Александра Демьяновна

Отец ребёнка: Клементьев - Клементь Демьян Васильевич

Старое Муллино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.