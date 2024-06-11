Баух Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баух Александр Константинович
Рождение ребёнка
21.05.1997
Сын: Баух Александр Александрович
Отец ребёнка: Баух Александр Константинович
Рождение ребёнка
11.04.2014
Дочь: Макина Диана Руслановна
Отец ребёнка: не указан