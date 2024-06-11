Баух Светлана Александровна 11.10.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баух Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баух Александр Константинович

Рождение ребёнка
21.05.1997

Сын: Баух Александр Александрович

Отец ребёнка: Баух Александр Константинович

Рождение ребёнка
11.04.2014

Дочь: Макина Диана Руслановна

Отец ребёнка: не указан

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