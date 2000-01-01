Пономарев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Владимир Николаевич

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Место рождения

Тайлаково Новосиб обл ССР

Дата рождения

10.09.1939

Дата смерти

07.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1939

Отец: Пономарев Николай Иванович

Мать: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Пономарева Нина Степановна

Алматы Казахстан
Рождение ребёнка
Около ?.08.1978

Сын: Пономарев Максим Владимирович

Мать ребёнка: Пономарева Нина Степановна

Алматы КазахССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Нина Степановна

Смерть
07.09.1988
Алматы Казахстан
Причина смерти: Рак
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