Пономарев Владимир Николаевич
Место рожденияТайлаково Новосиб обл ССР
Дата рождения10.09.1939
Дата смерти07.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1939
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Пономарева Нина Степановна
Алматы Казахстан
Рождение ребёнка
Около ?.08.1978
Сын: Пономарев Максим Владимирович
Мать ребёнка: Пономарева Нина Степановна
Алматы КазахССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1988
Алматы Казахстан
Причина смерти: Рак