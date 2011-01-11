Рогудеев Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1947
Дата смерти11.01.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1947
Рождение ребёнка
15.08.1975
Сын: Рогудеев Роман Валерьевич
Мать ребёнка: Рогудеева Наталья Михайловна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.12.1978
Дочь: Рогудеева Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Рогудеева Наталья Михайловна
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2011