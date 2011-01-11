Рогудеев Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогудеев Валерий Петрович

Рогудеев Валерий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1947

Дата смерти

11.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1947

Отец: Рогудеев Пётр Михайлович

Мать: Рогудеева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
15.08.1975

Сын: Рогудеев Роман Валерьевич

Мать ребёнка: Рогудеева Наталья Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.12.1978

Дочь: Рогудеева Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Рогудеева Наталья Михайловна

Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогудеева Наталья Михайловна

Смерть
11.01.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close