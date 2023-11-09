Зорянко Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарянко Сергей Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1854
Отец ребёнка: Зарянко Сергей Константинович
Рождение ребёнка
04.10.1858
Сын: Зорянко (Зарянко) Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Зарянко Сергей Константинович
Рождение ребёнка
16.08.1861
Дочь: (Зарянко) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Зарянко Сергей Константинович
Москва, город федерального значения Москва