Зорянко Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорянко Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарянко Сергей Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1854

Сын: Зарянко Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Зарянко Сергей Константинович

Рождение ребёнка
04.10.1858

Сын: Зорянко (Зарянко) Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Зарянко Сергей Константинович

Рождение ребёнка
16.08.1861

Дочь: (Зарянко) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Зарянко Сергей Константинович

Москва, город федерального значения Москва

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