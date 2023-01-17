Резвякова (Горева) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвякова (Горева) Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1892

Дата смерти

05.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1892

Отец: Горев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Семина Енафа Степановна

Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Гришина Александра Степановна

Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич

Рождение ребёнка
До 1915

Дочь: Тюменькова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Бердникова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Писаренко София Степановна

Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резвяков Степан Николаевич

Смерть
05.01.1956
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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