Резвякова (Горева) Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1892
Дата смерти05.01.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1892
Отец: Горев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Семина Енафа Степановна
Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Гришина Александра Степановна
Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич
Рождение ребёнка
До 1915
Дочь: Тюменькова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Бердникова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич
Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Писаренко София Степановна
Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Резвяков Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1956
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область