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Какорин Исаак Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1895 ст.

Жена: Какорина (Ермолаева) Агриппина Николаевна

Фонд Д-60, оп 4, дело 6, 29 об
Рождение ребёнка
08.11.1896 ст.

Сын: Какорин Петр Исаакович

Мать ребёнка: Какорина (Ермолаева) Агриппина Николаевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 239 об
Рождение ребёнка
27.09.1900 ст.

Дочь: Какорина Таисия Исааковна

Мать ребёнка: Какорина (Ермолаева) Агриппина Николаевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.

Сын: Кокорин Михаил Исаакович

Мать ребёнка: Какорина (Ермолаева) Агриппина Николаевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 178 об
Смерть
Неизвестно

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