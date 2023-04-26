Какорин Исаак Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1895 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 6, 29 об
Рождение ребёнка
08.11.1896 ст.
Мать ребёнка: Какорина (Ермолаева) Агриппина Николаевна
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 239 об
Рождение ребёнка
27.09.1900 ст.
Дочь: Какорина Таисия Исааковна
Мать ребёнка: Какорина (Ермолаева) Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.
Мать ребёнка: Какорина (Ермолаева) Агриппина Николаевна
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 178 об
Смерть
Неизвестно