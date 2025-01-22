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женский, родилась Неизвестно
Дети
Заулков Петр СеменовичОколо 1712 г.р.
Заулков Иван СемёновичОколо 1716 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Заулков Семён
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Заулков Семён
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область