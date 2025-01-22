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Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Заулков Петр СеменовичОколо 1712 г.р.
Заулков Иван СемёновичОколо 1716 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Заулков Петр Семенович

Отец ребёнка: Заулков Семён

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Заулков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Заулков Семён

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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