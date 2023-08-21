Антипина Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Часовитин Александр
Мать: Часовитина Плантонида
Рождение ребёнка
29.03.?
Дочь: Шувалова Галина Александровна
Отец ребёнка: Антипин Александр
Рождение ребёнка
11.11.?
Дочь: Варламова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Антипин Александр
Посёлок Юр
Смерть
1999