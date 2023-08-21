Антипина Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Часовитин Александр

Мать: Часовитина Плантонида

Рождение ребёнка
29.03.?

Дочь: Шувалова Галина Александровна

Отец ребёнка: Антипин Александр

Рождение ребёнка
11.11.?

Дочь: Варламова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Антипин Александр

Посёлок Юр
Смерть
1999
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