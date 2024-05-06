Талицких (Символокова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талицких (Символокова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талицких Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
24.09.1978

Дочь: Смирнова (Талицких) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Талицких Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
13.11.1983

Сын: Талицких Александр Викторович

Отец ребёнка: Талицких Виктор Семёнович

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