Талицких (Символокова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1978
Дочь: Смирнова (Талицких) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Талицких Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
13.11.1983
Сын: Талицких Александр Викторович
Отец ребёнка: Талицких Виктор Семёнович