Белусь (Скурьят) Станислава Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти?.01.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Скурьят Адольф
Рождение ребёнка
1920
Сын: Белусь Станислав Константинович
Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Белусь Ванда Константиновна
Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Белусь Гелена Константиновна
Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович
Рождение ребёнка
20.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Белусь Чеслав Константинович
Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович
Смерть
?.01.1982