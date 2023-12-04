Белусь (Скурьят) Станислава Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белусь (Скурьят) Станислава Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Скурьят Адольф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Белусь Станислав Константинович

Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович

Белусишки, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Белусь Ванда Константиновна

Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович

Белусишки, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Белусь Гелена Константиновна

Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович

Белусишки, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович

Белусишки, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Белусь Чеслав Константинович

Отец ребёнка: Белусь Константин Казимирович

Смерть
?.01.1982
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