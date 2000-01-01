Жулега Мануило Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Жулега Федор Степанов
Мать: Жулега Агафья Семенова
Рождение ребёнка
02.08.1800
Мать ребёнка: Жулега Зиновия (Симеонова)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно