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Жулега Мануило Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Жулега Федор Степанов

Мать: Жулега Агафья Семенова

Рождение ребёнка
02.08.1800

Сын: Жулега Стефан Мануилов

Мать ребёнка: Жулега Зиновия (Симеонова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Зиновия (Симеонова)

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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