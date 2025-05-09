Avtsin Avram Benzionovich 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Avtsin Avram Benzionovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1852

умер Неизвестно

Отец
Avtsin Bentsion Hirshevich1822 г.р.
Мать
Avtsina Genia1822 г.р.
Дети
(Avtsin) Leia Mikhlia Avramovna1878 г.р.
Avtsin Gershon (Yankel Gersh) (Yankel Gersh) AbramovichОколо 1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Avtsin Bentsion Hirshevich

Мать: Avtsina Genia

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Avtsin) Leia Mikhlia Avramovna

Мать ребёнка: Avtsina Bogdana

Dubrovno, Mogilevskaya obl, Belorussia

Рождение ребёнка
1880

Сын: Avtsin Israel Abramovibch

Мать ребёнка: Avtsina Bogdana

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Avtsin Gershon (Yankel Gersh) (Yankel Gersh) Abramovich

Мать ребёнка: Avtsina Bogdana

Dubrovno, Mogilevskaya obl, Belorussia

Место жительства
1882
Semianovka, Konotop, Chernigov, Ukraine

Смерть
Неизвестно

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