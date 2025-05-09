Avtsin Avram Benzionovich
мужской, родился 1852
умер Неизвестно
ОтецAvtsin Bentsion Hirshevich1822 г.р.
МатьAvtsina Genia1822 г.р.
Дети
(Avtsin) Leia Mikhlia Avramovna1878 г.р.
Avtsin Gershon (Yankel Gersh) (Yankel Gersh) AbramovichОколо 1880 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Avtsin Bentsion Hirshevich
Мать: Avtsina Genia
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Avtsin) Leia Mikhlia Avramovna
Мать ребёнка: Avtsina Bogdana
Dubrovno, Mogilevskaya obl, Belorussia
Рождение ребёнка
1880
Сын: Avtsin Israel Abramovibch
Мать ребёнка: Avtsina Bogdana
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Avtsin Gershon (Yankel Gersh) (Yankel Gersh) Abramovich
Мать ребёнка: Avtsina Bogdana
Dubrovno, Mogilevskaya obl, Belorussia
Место жительства
1882
Semianovka, Konotop, Chernigov, Ukraine
Смерть
Неизвестно