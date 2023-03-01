(Архарова (3-я жена)) Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович
Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно