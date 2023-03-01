(Архарова (3-я жена)) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Архарова (3-я жена)) Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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