Петрова Ефросиния Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.
Дочь: Петрова Елизавета
Отец ребёнка: не указан
ГАСО 6-6-16 084об №200 Сельского обывателя дочь девка Ефросиния Романова Петрова Восприемники: сельского обывателя жена Надежда Алексеева Никифорова https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/517559
Место жительства
18.10.1875 ст.
по рождению дочери
Смерть
Неизвестно