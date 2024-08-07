Петрова Ефросиния Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Ефросиния Романовна

Петрова Ефросиния Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.

Дочь: Петрова Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-16 084об №200 Сельского обывателя дочь девка Ефросиния Романова Петрова Восприемники: сельского обывателя жена Надежда Алексеева Никифорова https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/517559
Место жительства
18.10.1875 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
по рождению дочери
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.