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Гордеева Лолита Алексеевна
Гордеева Лолита Алексеевна
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Место рождения
Старый Оскол
, Старооскольский, Белгородская область
Дата рождения
30.09.1999
Пол
Женский
Отец
Гордеев Алексей Митрофанович
1972 г.р.
Мать
Картунова Жанна Николаевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1999
Отец:
Гордеев Алексей Митрофанович
Мать:
Картунова Жанна Николаевна
Старый Оскол
, Старооскольский, Белгородская область
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