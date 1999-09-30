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Гордеева Лолита Алексеевна

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Место рождения

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

30.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1999

Отец: Гордеев Алексей Митрофанович

Мать: Картунова Жанна Николаевна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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