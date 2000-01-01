Черняновская Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновская Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Черняновский Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Черняновский Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Черняновский Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно
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