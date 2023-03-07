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Пепеляев Патракей Артемьевич

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Место рождения

дер. Зотина, Ильинская волость, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1873

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1874 и 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Зотина, Ильинская волость, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912

Сын: Пепеляев Авдей Патракеевич

Мать ребёнка: Пепеляева Анна Михайловна

дер. Зотина, Ильинская волость, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
1930
Соликамский район, Пермская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
В 1930 году выслан вместе с семьей из д. Зотины Ленинского района Пермской области в спецпоселение Соликамского района Пермской области. Находился в ссылке до 1947 года. Архивная справка II-634 от 23.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пепеляева Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Около 1957
Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
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