Пепеляев Патракей Артемьевич
Место рождениядер. Зотина, Ильинская волость, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1873
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Зотина, Ильинская волость, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пепеляев Авдей Патракеевич
Мать ребёнка: Пепеляева Анна Михайловна
дер. Зотина, Ильинская волость, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
1930
Соликамский район, Пермская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
В 1930 году выслан вместе с семьей из д. Зотины Ленинского района Пермской области в спецпоселение Соликамского района Пермской области. Находился в ссылке до 1947 года. Архивная справка II-634 от 23.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1957