Головкина (Чернеева) Тася Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Чернеева) Тася Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Головкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Головкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Головкин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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