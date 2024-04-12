Андреев Василий Исаиевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1894
Бракосочетание
28.10.1910
Рождение ребёнка
23.06.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
28.10.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Варвара Павловна
Смерть
Неизвестно