Андреев Василий Исаиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Василий Исаиевич

Андреев Василий Исаиевич

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1894

Отец: Андреев Исай Андреевич

Мать: Андреева Анастасия Спиридоновна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1910

Жена: Андреева Варвара Павловна

Рождение ребёнка
23.06.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Варвара Павловна

Рождение ребёнка
28.10.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Варвара Павловна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close