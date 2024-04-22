Плотников Андрей Лупанович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Плотников Луппа Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.08.1873
Дочь: Плотникова Анфиса Андреевна
Мать ребёнка: Плотникова -- Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
26.04.1876
Сын: Плотников Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Плотникова -- Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
29.05.1877
Дочь: Плотникова Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Плотникова -- Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
19.04.1895
Сын: Плотников Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Плотникова -- Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно