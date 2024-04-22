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Плотников Андрей Лупанович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Плотников Луппа Тимофеевич

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.08.1873

Дочь: Плотникова Анфиса Андреевна

Мать ребёнка: Плотникова -- Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
26.04.1876

Сын: Плотников Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Плотникова -- Евдокия Григорьева

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.05.1877

Дочь: Плотникова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Плотникова -- Евдокия Григорьева

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.04.1895

Сын: Плотников Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Плотникова -- Евдокия Григорьева

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова -- Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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