Толкачева Дарья Климовна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Толкачев Игнатий Степанович
Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Митина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Толкачев Харитон Степанович
Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Толкачева Агафья Степановна
Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно