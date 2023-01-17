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Толкачева Дарья Климовна

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Место рождения

Крупец, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Крупец, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Толкачев Игнатий Степанович

Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Митина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Толкачев Харитон Степанович

Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Толкачева Агафья Степановна

Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Толкачев Яков Степанович

Отец ребёнка: Толкачев Степан Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Степан Александрович

Смерть
Неизвестно
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