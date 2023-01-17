Нейгауз Генрих Густавович
Место рожденияКропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Дата рождения12.04.1888
Дата смерти10.10.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1888 по 1909
Кропивницкий, Украина
Место жительства
С 1909 по 1914
Вена, Австрия
Место жительства
С 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1922
Киев, Украина
Место жительства
С 1922 по 1942
Место жительства
С 1942 по 1944
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1944 по 1964
Смерть
10.10.1964