Нейгауз Генрих Густавович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейгауз Генрих Густавович

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Место рождения

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина

Дата рождения

12.04.1888

Дата смерти

10.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1888 по 1909
Кропивницкий, Украина
Место жительства
С 1909 по 1914
Вена, Австрия
Место жительства
С 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1922
Киев, Украина
Место жительства
С 1922 по 1942
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942 по 1944
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1944 по 1964
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.10.1964
Москва, город федерального значения Москва
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