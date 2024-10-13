Емельянов Ефим (Ефимий) Нилович
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1837 ст.
Отец: Емельянов Нил
Мать: не указана
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельный крестьянин.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1870 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №759, стр. 407 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь св. Параскевы Пятницы на Пятницкой (ч. I-III) Москва. г . Серпуховскаго уѣзда села Михайла... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1871 ст.
Сын: Емельянов Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №15, стр. 396 ЦЕРКОВЬ СВ. КОСМЫ И ДАМИАНА В КАДАШЕВЕ.
Рождение ребёнка
06.04.1885 ст.
Сын: Емельянов Кирилл Ефимович
Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №68, стр. 130 ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ЗАЯИЦКО
Смерть
Неизвестно