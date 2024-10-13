Емельянов Ефим (Ефимий) Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Ефим (Ефимий) Нилович

Емельянов Ефим (Ефимий) Нилович

Место рождения

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Емельянов Нил

Мать: не указана

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельный крестьянин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Мария Михайловна

Бракосочетание
02.02.1870 ст.

Жена: Емельянова Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №759, стр. 407 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь св. Параскевы Пятницы на Пятницкой (ч. I-III) Москва. г . Серпуховскаго уѣзда села Михайла... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1871 ст.

Сын: Емельянов Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №15, стр. 396 ЦЕРКОВЬ СВ. КОСМЫ И ДАМИАНА В КАДАШЕВЕ.
Рождение ребёнка
06.04.1885 ст.

Сын: Емельянов Кирилл Ефимович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №68, стр. 130 ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ЗАЯИЦКО
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.