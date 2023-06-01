Шеломов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Шеломов Андрей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеломов Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколовская (Шеломова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно