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Шеломов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шеломов Андрей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеломов Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколовская (Шеломова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шеломов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шеломов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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