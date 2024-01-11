Люхина (Жукова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Жуков Михаил Дорофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1881
Рождение ребёнка
14.03.1884
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
22.02.1886
Сын: Люхин Порфирий Алексеевич
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
20.01.1888
Сын: Люхин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
22.02.1890
Дочь: (Люхина) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
14.08.1891
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
06.12.1892
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
16.11.1895
Дочь: (Люхина) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
27.11.1897
Дочь: (Люхина) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
14.02.1900
Сын: Люхин Порфирий Алексеевич
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
27.04.1904
Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич
Смерть
Неизвестно