Люхина (Жукова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюхина (Жукова) Мария Михайловна

Люхина (Жукова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Жуков Михаил Дорофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1881

Муж: Люхин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
14.03.1884

Сын: Люхин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1886

Сын: Люхин Порфирий Алексеевич

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1888

Сын: Люхин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1890

Дочь: (Люхина) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1891

Сын: Люхин Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1892

Сын: Люхин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1895

Дочь: (Люхина) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
27.11.1897

Дочь: (Люхина) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1900

Сын: Люхин Порфирий Алексеевич

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1904

Сын: Люхин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Люхин Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.