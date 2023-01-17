Нефёдов Никифор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Нефёдова Мария Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1884
Дочь: Ломакина Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Нефёдова Мария Петровна
Рождение ребёнка
13.08.1886
Дочь: Стрельникова Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Нефёдова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Нефёдова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно