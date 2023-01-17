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Нефёдов Никифор Иванович

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Нефёдов Иван Дмитриевич

Мать: Нефёдова Александра Емельяновна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Нефёдов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Нефёдова Мария Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1884

Дочь: Ломакина Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Нефёдова Мария Петровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.08.1886

Дочь: Стрельникова Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Нефёдова Мария Петровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Нефёдова Мария Петровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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