Афанасьева (Двоелучинских) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Двоелучинских) Ольга

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Место рождения

с. Шадруха, Угловский район, Алтайский

Дата рождения

07.07.1910

Дата смерти

22.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Шадруха, Угловский район, Алтайский
Бракосочетание
1929

Муж: Афанасьев Тимофей

с. Шадруха, Угловский район, Алтайский
Рождение ребёнка
22.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Тимофей

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
22.03.2008
Бийск
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