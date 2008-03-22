Афанасьева (Двоелучинских) Ольга
Место рожденияс. Шадруха, Угловский район, Алтайский
Дата рождения07.07.1910
Дата смерти22.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Шадруха, Угловский район, Алтайский
Бракосочетание
1929
Муж: Афанасьев Тимофей
с. Шадруха, Угловский район, Алтайский
Рождение ребёнка
22.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Тимофей
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
22.03.2008
Бийск