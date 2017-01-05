Дремов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремов Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1986

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

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Дети

2017 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1986

Отец: Дремов Владимир Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.2017

Дочь: Дремова Ангелина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дремова Александра Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дремова Александра Игоревна

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