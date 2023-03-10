Савримович (Савримович) Кира Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савримович (Савримович) Кира Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Савримович Владимир Аврелианович

Мать: Савримович Прасковья Семеновна

Работа или профессия
С 1935 по 1943
Арктический НИИ, Ленинград
гидролог
Рождение ребёнка
1938

Сын: Архангельский Игорь Борисович

Отец ребёнка: Архангельский Борис Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Борис Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусатов (по Усыновителю)ящинский По Отцу Александр Арсеньевич

Смерть
1943
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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