Савримович (Савримович) Кира Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Работа или профессия
С 1935 по 1943
Арктический НИИ, Ленинград
гидролог
Рождение ребёнка
1938
Сын: Архангельский Игорь Борисович
Отец ребёнка: Архангельский Борис Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно