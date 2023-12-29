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Тужиков Андрей Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Тужиков Макарий Иванов

Мать: Тужикова Анна Евсевиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужиков Афанасий Андреев

Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
25.01.1881

Жена: (Дорохова) Агрипина Иосифова

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-YBBB
Рождение ребёнка
10.11.1881

Сын: Тужиков Иоанн Андреев

Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-C7KK
Рождение ребёнка
1883

Сын: Тужиков Иван Андреев

Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Тужиков Семен Андреев

Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тужиков Венедикт Андреев

Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тужиков Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова

Смерть
Неизвестно

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