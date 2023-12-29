Тужиков Андрей Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Тужиков Макарий Иванов
Мать: Тужикова Анна Евсевиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1881
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-YBBB
Рождение ребёнка
10.11.1881
Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-C7KK
Рождение ребёнка
1883
Сын: Тужиков Иван Андреев
Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: (Дорохова) Агрипина Иосифова
Смерть
Неизвестно