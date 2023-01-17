Бережковский Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти22.12.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Андрей Васильевич
Мать: Анна Андреевна
Бракосочетание
Около 1815
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Золотова Феона Ивановна
Мать ребёнка: Бережковская Мармьяна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
22.12.1844