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Бережковский Иван Андреевич

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Место рождения

Никола-Бережки, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

22.12.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Андрей Васильевич

Мать: Анна Андреевна

Никола-Бережки, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1815

Жена: Бережковская Мармьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Золотова Феона Ивановна

Мать ребёнка: Бережковская Мармьяна Федоровна

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
22.12.1844
Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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