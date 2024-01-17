Софийский Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софийский Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1945

Сын: Софийский Юрий Борисович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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