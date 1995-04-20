Скопич (Стёпкина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1931
Дата смерти20.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
врач ьерапевт-кардиолог
Смерть
20.04.1995
Састобе, Тюлькубасский район, Туркестанская область