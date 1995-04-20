Скопич (Стёпкина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопич (Стёпкина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1931

Дата смерти

20.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
врач ьерапевт-кардиолог
Смерть
20.04.1995
Састобе, Тюлькубасский район, Туркестанская область
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