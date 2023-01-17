Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Татьяна Соломоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шинкарёв Иван Иванович
Алексино, Субботниковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкарёва Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Шинкарёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шинкарёв Иван Иванович