Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Татьяна Соломоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинкарёв Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шинкарёв Иван Иванович

Алексино, Субботниковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкарёва Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Шинкарёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинкарёв Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шинкарёв Иван Иванович

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