Мягкоступова (Алейникова) Фиона (Феодосия) Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкоступова (Алейникова) Фиона (Феодосия) Авраамовна

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.04.1907 ст.

Дата смерти

?.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1907 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Олейникова Мавра Алексеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1927

Муж: Мягкоступов Иван Меркелович

Рождение ребёнка
15.05.1933

Сын: Мягкоступов Павел Иванович

Отец ребёнка: Мягкоступов Иван Меркелович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
?.08.1990
Фиона Абрамовна около года жила у дочери Зои в городе Алма-Ата (Алматы), не стало ее в августе 1990 г.
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