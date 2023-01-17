Мягкоступова (Алейникова) Фиона (Феодосия) Авраамовна
Место рождения
Дата рождения11.04.1907 ст.
Дата смерти?.08.1990
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1907 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
15.05.1933
Сын: Мягкоступов Павел Иванович
Отец ребёнка: Мягкоступов Иван Меркелович
Смерть
?.08.1990
Фиона Абрамовна около года жила у дочери Зои в городе Алма-Ата (Алматы), не стало ее в августе 1990 г.