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(Глушкова) Татьяна
(Глушкова) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Глушков Василий
1811 г.р.
Мать
(Исакова) Агафья
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Глушков Василий
Мать:
Агафья
Смерть
Неизвестно
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