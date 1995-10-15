Жукова (Чувашина) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1892
Дата смерти24.07.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1909
Дочь: Гарбуз Елизавета
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1911
Дочь: Манке Анна
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Рождение ребёнка
07.08.1913
Дочь: Тимофеева Олимпиада
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.1916
Дочь: Большева Мария
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
с. Шанское (Калужская обл.)
Рождение ребёнка
18.03.1923
Дочь: Власюк Лидия
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1964