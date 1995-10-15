Жукова (Чувашина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Чувашина) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1892

Дата смерти

24.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1909

Дочь: Гарбуз Елизавета

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.1911

Дочь: Манке Анна

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Рождение ребёнка
07.08.1913

Дочь: Тимофеева Олимпиада

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.1916

Дочь: Большева Мария

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

с. Шанское (Калужская обл.)
Рождение ребёнка
18.03.1923

Дочь: Власюк Лидия

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Петр Николаевич

Смерть
24.07.1964
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