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Бахтакова Варвара Евгениевна
Бахтакова Варвара Евгениевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.2013
Пол
Женский
Отец
Бахтаков Евгений Валерьевич
Мать
Бахтакова Юлия Викторовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2013
Отец:
Бахтаков Евгений Валерьевич
Мать:
Бахтакова Юлия Викторовна
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