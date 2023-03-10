(Ермакова) Аграфена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Аграфена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1883

Муж: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Черничкина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Ермаков Андрей Павлович

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Прошина Мария Павловна

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ермаков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ермаков Павел Павлович

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ермаков Петр Павлович

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ермаков Павел Павлович

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ермаков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Прошина Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Федосова Анна Павловна

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич

Смерть
1926
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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