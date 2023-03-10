(Ермакова) Аграфена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1883
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Черничкина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
25.10.1891
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Прошина Мария Павловна
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ермаков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Прошина Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Федосова Анна Павловна
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ермаков Павел Матвеевич
Смерть
1926
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область