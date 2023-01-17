Петров Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Петров Дмитрий Николаевич
Мать: Петрова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митянок Лидия Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митянок Лидия Мироновна
Смерть
1967
Захоронен на Преображенском кладбище г. Москвы, 48 участок