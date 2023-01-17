Петров Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Петров Дмитрий Николаевич

Мать: Петрова Анна Ильинична

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митянок Лидия Мироновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митянок Лидия Мироновна

Смерть
1967
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен на Преображенском кладбище г. Москвы, 48 участок
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