Вонифатий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1877 ст.
Дочь: Шестопалова Соломония Вонифатьевна
Мать ребёнка: Васса Михайловна
Рождение ребёнка
30.07.1877 ст.
Сын: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич
Мать ребёнка: Васса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксенофонтова Марфа Ванифатьевна
Мать ребёнка: Васса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно