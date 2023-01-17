Вонифатий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вонифатий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1877 ст.

Дочь: Шестопалова Соломония Вонифатьевна

Мать ребёнка: Васса Михайловна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1877 ст.

Сын: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич

Мать ребёнка: Васса Михайловна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенофонтова Марфа Ванифатьевна

Мать ребёнка: Васса Михайловна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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