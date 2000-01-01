Чурайкин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурайкин Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Чурайкин Николай Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чурайкин Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Чурайкина Мавра Евстигнеевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Лукерья Михайловна

Мать ребёнка: Чурайкина Мавра Евстигнеевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Чурайкина Мавра Евстигнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурайкина Мавра Евстигнеевна

Смерть
Неизвестно
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