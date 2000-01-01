Чурайкин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Чурайкин Николай Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Чурайкин Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Чурайкина Мавра Евстигнеевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Лукерья Михайловна
Мать ребёнка: Чурайкина Мавра Евстигнеевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Чурайкина Мавра Евстигнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно