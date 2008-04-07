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Шигорин Кирилл Сергеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

07.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2008

Отец: Шигорин Сергей Леонидович

Мать: Шигорина Светлана Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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