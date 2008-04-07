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Шигорин Кирилл Сергеевич
Шигорин Кирилл Сергеевич
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
07.04.2008
Пол
Мужской
Отец
Шигорин Сергей Леонидович
1972 г.р.
Мать
Шигорина (Соловьева Белова) Светлана Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2008
Отец:
Шигорин Сергей Леонидович
Мать:
Шигорина Светлана Владимировна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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