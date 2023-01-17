(Ильиных) Мария Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Мария Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Ильиных Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Ильиных Алексей

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Алексеевна Анна Еговцова

Отец ребёнка: Ильиных Алексей

Бракосочетание
22.01.1787 ст.

Муж: Ильиных Алексей

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Место жительства
13.08.1795
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
После 1795
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