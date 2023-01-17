(Ильиных) Мария Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ильиных Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Ильиных Алексей
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Алексеевна Анна Еговцова
Отец ребёнка: Ильиных Алексей
Бракосочетание
22.01.1787 ст.
Муж: Ильиных Алексей
Свято-Троицкая церковь
Место жительства
13.08.1795
Смерть
После 1795