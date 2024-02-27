Дурандин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.07.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евпраксия Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дурандин Ипполит Александрович
Мать ребёнка: Евпраксия Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1869 ст.
Дочь: Ершова Маримьяна (Мариамна) Александровна
Мать ребёнка: Анна Константиновна
Смерть
Неизвестно