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Дурандин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.07.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евпраксия Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дурандин Ипполит Александрович

Мать ребёнка: Евпраксия Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1869 ст.

Дочь: Ершова Маримьяна (Мариамна) Александровна

Мать ребёнка: Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно

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