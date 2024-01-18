Шальнов Тихон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШальнов Тихон Иванович

Шальнов Тихон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726 ст.

Дата смерти

1788 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.

Отец: Шальнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Шальнов Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Феодосья Тихоновна

Мать ребёнка: Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Шальнов Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Марина Тихоновна

Мать ребёнка: Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Агафья Тихоновна

Мать ребёнка: Прасковья Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Якимовна

Смерть
1788 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close