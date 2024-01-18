Шальнов Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726 ст.
Дата смерти1788 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.
Отец: Шальнов Иван
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Шальнов Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Феодосья Тихоновна
Мать ребёнка: Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
1761 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Марина Тихоновна
Мать ребёнка: Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Агафья Тихоновна
Мать ребёнка: Прасковья Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Якимовна
Смерть
1788 ст.